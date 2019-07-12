В МИД России обсудили вопрос возвращения российских детей из Сирии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники целевой рабочей группы обсудили в пятницу в МИД РФ вопрос возвращения российских детей из Ирака и Сирии, в том числе с неподконтрольных Дамаску территорий. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Заседание прошло под председательством спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"На встрече были обсуждены итоги проведенных при активном участии посольства России в Багдаде, профильных российских ведомств, а также при эффективном содействии представителей иракских властей трех гуманитарных миссий по вывозу из Ирака на Родину несовершеннолетних граждан РФ - всего 90 человек, - отмечается в документе. - Все эти дети незаконно находились на территории Ирака вместе со своими матерями, в отношении которых там проводятся следственные мероприятия или вынесены судебные приговоры по обвинению их в причастности к террористическим организациям".

"Отдельное внимание было уделено проблематике возвращения принадлежащих к аналогичной категории российских детей из Сирии. Прежде всего тех из них, кто оказался на территориях, неподконтрольных официальному Дамаску", - добавили в МИД РФ.