Власти Карелии предложили ввести в России аттестацию для гидов

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали обращение к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец об обязательной аттестации экскурсоводов в России. Парламентарии предложили правительству внести соответствующий законопроект в Государственную думу.

"В настоящее время планомерно идет захват отечественного туристского рынка иностранными гидами-переводчиками. Иностранные туристы получают искаженное представление об истории России, так как ее изложение непрофессиональными специалистами превращается в "альтернативную историю России", не имеющую ничего общего с реальной. Просим правительство РФ внести на рассмотрение Госдумы проект федерального закона", - говорится в обращении, поддержанном парламентариями Карелии в пятницу на сессии Заксобрания республики.

В тексте обращения отмечается, что законодательная инициатива уже была подготовлена в 2016 году Министерством культуры РФ. Предполагалось, что экскурсоводов будут аттестовать один раз в пять лет, при этом к тестированию допустят только граждан России. За работу без лицензии полагается административное наказание. Выдавать подтверждающие документы собирались с 1 января 2019 года, однако законопроект до сих пор не внесен на рассмотрение депутатского корпуса.

В Карелии уже начали принимать меры по контролю за работой гидов. Как рассказала ТАСС начальник регионального управления по туризму Екатерина Биктимирова, с сентября в республике начнут аттестовать экскурсоводов, а по итогам тестирования им будут вручать удостоверения. Чтобы получить документ, человеку придется сдать экзамен в устной и письменной форме на знания особенностей природы региона, значения топонимов, а также без подготовки рассказать об одном из туристических объектов.

Пока аттестация не будет носить обязательный характер, но гиды с удостоверениями получат преференции, - их будут приглашать на специальные курсы, а также продвигать их услуги через туристские центры.

"Мы будем заниматься повышением профессионализма [гидов], бороться с серым рынком. Представители туроператоров заинтересованы в том, чтобы работать с качественными экскурсоводами", - отметила Биктимирова.