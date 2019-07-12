В Кривом Роге проверяют информацию о минировании дома родителей Зеленского

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Кривого Рога проверяют информацию о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в пятницу сообщило местное издание "1kr.ua".

"В Кривом Роге 12 июля неизвестные снова сообщили о минировании больниц, детских садов, дома, в котором живут родители Владимира Зеленского, и вокзала", - говориться в сообщении.

Управление полиции по Днепропетровской области подтвердило, что взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследуют указанные в сообщениях объекты и примыкающую к ним территорию. "Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины", - добавили в полиции.

По данным СМИ, родители президента Украины проживают в четырехкомнатной квартире в советской панельной многоэтажке в Кривом Роге.