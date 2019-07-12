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Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась

Правоохранители возбудили дело по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления полиции города.

"Сотрудники полиции в пятницу эвакуировали около 2 тыс. человек из-за второго сообщения о минировании многоэтажного дома, где проживают родители президента Владимира Зеленского, торгово-развлекательных центров, детских садов и железнодорожного вокзала в Кривом Роге, - приводит данные МВД агентство "Украинские новости". - Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены".

В полиции добавили, что в настоящее время работа объектов восстановлена. Возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщение о подготовке взрыва Уголовного кодекса Украины.

Ранее в пятницу в полицию поступило сообщение о минировании больниц, детских садов, дома, в котором живут родители главы украинского государства и вокзала в Кривом Роге. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали указанные объекты и примыкающую к ним территорию.

По данным украинских СМИ, родители Зеленского проживают в четырехкомнатной квартире в советской панельной многоэтажке в Кривом Роге.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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