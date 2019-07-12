Врио губернатора Севастополя призвал горожан сообщать ему в соцсетях о проблемах

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города сообщать ему о беспокоящих их проблемах в социальных сетях и обещал лично изучить их. Соответствующую запись он сделал на своей странице в социальной сети Instagram.

"В работе я привык всегда получать обратную связь от людей, и аккаунты в социальных сетях мне нужны именно для этого. Пишите в комментариях про проблемы, о том, что вас беспокоит, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Помогите быстрее вникнуть в основные проблемы. Буду постепенно со всем разбираться", - написал Развожаев.

По его словам, лично всем ответить он не сможет, но всегда намерен изучать комментарии, поступившие от горожан. "Если проблема требует оперативного решения, она не останется незамеченной. За комментариями также следят мои помощники, в будущем к этой работе подключу замов и руководителей подразделений", - заявил он.