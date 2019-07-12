Врио губернатора Севастополя призвал горожан сообщать ему в соцсетях о проблемах

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города сообщать ему о беспокоящих их проблемах в социальных сетях и обещал лично изучить их. Соответствующую запись он сделал на своей странице в социальной сети Instagram.
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Доброй ночи! Сегодня приступил к исполнению обязанностей. ⠀ Необходимо быстро понять в каком состоянии находятся городские и федеральные программы, важнейшие стройки. Севастополь получает серьезное федеральное финансирование. Нужно, чтобы то что запланировано, делалось в срок и открывало возможность для новых проектов. Конкретикой обязательно поделюсь в конце следующей недели, расскажу, что планирую делать прежде всего. ⠀ Город - живой организм, который требует постоянного внимания, поэтому оперативные вопросы работы городских служб также буду контролировать. Необходимо, чтобы все функционировало без сбоев - вывоз мусора, дорожные службы, ливневки, энергетика и так далее. ⠀ Всех также волнует вопрос с кем я собираюсь работать. Я буду знакомиться с людьми, буду разговаривать, потом принимать решения. В течение ближайшего месяца вопрос с командой будет решен. ⠀ В работе я привык всегда получать обратную связь от людей, и аккаунты в социальных сетях мне нужны именно для этого. Пишите в комментариях про проблемы, о том, что вас беспокоит, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Помогите быстрее вникнуть в основные проблемы. Буду постепенно со всем разбираться. Всем лично ответить не смогу, но все всегда читаю, если проблема требует оперативного решения, она не останется не замеченной. За комментариями также следят мои помощники, в будущем к этой работе подключу замов и руководителей подразделений. ⠀ Спасибо всем, кто пожелал мне успеха в работе. #севастополь
"В работе я привык всегда получать обратную связь от людей, и аккаунты в социальных сетях мне нужны именно для этого. Пишите в комментариях про проблемы, о том, что вас беспокоит, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Помогите быстрее вникнуть в основные проблемы. Буду постепенно со всем разбираться", - написал Развожаев.
По его словам, лично всем ответить он не сможет, но всегда намерен изучать комментарии, поступившие от горожан. "Если проблема требует оперативного решения, она не останется незамеченной. За комментариями также следят мои помощники, в будущем к этой работе подключу замов и руководителей подразделений", - заявил он.