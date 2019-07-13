Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

МОСКВА, 13 июля. Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Магадана в связи с 80-летием города. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Еще в 20-х годах XX столетия для изучения богатых природных ресурсов Колымского края были начаты изыскания на побережье Охотского моря, а вслед за исследовательскими экспедициями на берег бухты Нагаева высадились рабочие, строители, геологи и горняки, военные и гражданские специалисты. Наперекор суровой северной природе, они основали новый город, буквально "с нуля" возвели жилые дома, школы, больницы, морской порт, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что сейчас Магадан - это один из экономических, культурных, научных, образовательных центров российского Дальнего Востока, город с особым, твердым характером и широким спектром возможностей для повышения своей инвестиционной привлекательности, эффективного развития межрегиональных и международных связей. "Важно, чтобы этот весомый потенциал, уникальное геополитическое расположение города работали в интересах дальневосточников, на улучшение качества их жизни", - подчеркнул Путин.