Международные сборы программистов в Приморье завершились победой команды из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Международные сборы по спортивному программированию Discover Vladivostok завершились в субботу в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Победителем стала команда Чжэцзянского университета из Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе образовательного проекта Moscow Workshops ICPC.

"Победителями в сильном дивизионе стали команда Legilimens из Чжэцзянского университета в составе Чена Джингбана, Лю Мингруи, Е Зичена. На втором месте - команда МФТИ Grand Content: Александр Кульков, Андрей Сергунин. На третьем - команда китайского университета Сунь Ятсена SYSU Phoenix, которую представлял Юино Лин, Янг Ли, Джен Хуан", - сообщили в пресс-службе.

Сборы, которые начались 6 июля, состояли из ежедневного пятичасового решения 8-13 алгоритмических задач. Платформа соревнований была открыта для очных и удаленных участников. После соревнований проходили разборы с тренерами, которые также в рамках программы читали лекции. Студенты из девяти вузов и нескольких школ участвовали в сборах в составе команд по три человека, еще шесть человек из Китая и Мексики участвовали удаленно.

"В этом году мы второй раз связали восточную и западную часть русскоязычного мира тем, что одновременно провели сборы на Дальнем Востоке и на базе Гродненского государственного университета в Белоруссии. Таким образом, на летних сборах мы подготовили талантливых программистов из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Украины и Литвы", - привели в пресс-службе слова проректора МФТИ, основателя Moscow Workshops ICPC Алексея Малеева.

Moscow Workshops ICPC - международный образовательный проект в области спортивного программирования, который включает в себя тренировочные лагеря, онлайн-курсы, заочные чемпионаты и программы для школьников. Сборы организует Центр развития IT-образования МФТИ с 2012 года, они проводятся по всему миру. Кроме Владивостока, тренировки в 2019 году пройдут также в Гродно, на Байкале, в Сингапуре, в Риге и Москве.