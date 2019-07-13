Под Калугой захоронили останки погибших в Великой Отечественной войне 245 солдат

ТАСС, 13 июля. Захоронение останков 245 солдат и офицеров, погибших в 1942-1943 годах, состоялось на мемориале "Подрыв" в Калужской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил руководитель пресс-службы Поискового движения России Игнат Кушнарев.

"245 солдат и офицеров мы хороним сегодня, шесть имен установлены, четыре документа уже прочитаны, два в работе. По предварительным данным, большинство погибших служили в дивизиях, призванных с Алтая. Это кадровые военные, которые имели опыт участия в других сражениях - среди найденных вещей есть трофеи еще со времен Гражданской войны", - сказал Кушнарев.

Останки солдат были найдены участниками поисковой экспедиции "Западный фронт-5", которая проходит с 1 по 14 июля в Барятинском районе Калужской области близ деревни Цветовка. В поисковых работах приняли участие около 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России.

Раскопки проводились на участках возле высоты 269,8 "Зайцева гора", где в 1942-1943 годах вели оборонительные бои части 50-й армии Брянского фронта. Весной 1942 года немецкие войска создали в районе Зайцевой горы мощное укрепление. Советские воины пытались овладеть этой высотой до марта 1943 года, в боях погибли более 100 тыс. советских солдат.