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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе "Билайна"

Согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего о проблемах в работе оператора сообщают жители Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе сотового оператора "Билайн" наблюдаются в субботу днем в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи "Билайна" жалуются на проблемы с мобильной связью (75%), сбои всех сервисов (16%), проблемы с мобильным интернетом (8%).

Чаще всего о проблемах в работе оператора сообщают жители Москвы и Подмосковья, также с ними столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Самары, Казани, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Твери, Смоленска и других городов.

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