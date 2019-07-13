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Более 670 тыс. человек захотели штурмовать "Зону 51"

Некоторые верят, что на базе скрывают НЛО и тела пришельцев

Около 670 тыс. пользователей Facebook заявили о желании принять участие в мероприятии "Штурм "Зоны 51". Они не смогут остановить всех нас".

Речь идет о военной базе в штате Невада, на которой проводились испытания самолетов нового поколения. Часть информации о ней была рассекречена летом 2013 года. В частности, в рассекреченных данных приводились подробности проектов по созданию разведывательных самолетов Lockheed U-2 и A-12. Однако, согласно теориям заговора, на базе скрывают потерпевшие крушения инопланетные летающие корабли и тела пришельцев.

Штурм "Зоны 51" назначен на 20 сентября 2019 года. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра в стороне базы и согласовать дальнейшие действия. "Если мы будем бежать как Наруто (герой одноименных манги и аниме), то мы можем бежать быстрее пуль. Давайте увидим инопланетян", - указано в описании встречи. 

Издание Vox уточняет, что мероприятие было создано в начале июля сообществом Shitposting cuz im in shambles в Facebook и стримером SmyleeKun в качестве шутки.

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