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Франция встретит свой национальный праздник военным парадом на Елисейских Полях

По главной авеню города от Триумфальной арки на площади Шарля де Голля пройдут 4,3 тыс. военнослужащих

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Франция встретит в воскресенье Национальный праздник военным парадом на Елисейских Полях в Париже, а также концертами и балами по всей стране. Возглавит торжества во французской столице президент республики Эмманюэль Макрон.

По главной авеню города от Триумфальной арки на площади Шарля де Голля к президентской трибуне, установленной на площади Согласия, пройдут 4,3 тыс. военнослужащих. Среди участников парада будут слушатели известных учебных заведений Франции - Особой военной школы Сен-Сир и Политехнической школы. Первую из них основал Наполеон Бонапарт в 1802 году в здании королевской военной школы, распущенной во время революции, вторая обязана французскому императору своим девизом "За Родину, Науку и Славу". В воздушном параде, который откроет церемонию, в этом году задействованы 69 самолетов и 39 вертолетов.

По случаю Национального праздника Франции в Париж, как ожидается, прибудут лидеры европейских стран, среди которых канцлер ФРГ Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Финляндии Саули Ниинистё и другие. Великобританию, по сведениям газеты Le Figaro, вместо премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй будет представлять глава секретариата британского кабмина Дэвид Лидингтон. Президент Франции организует для своих гостей торжественный завтрак в Елисейском дворце.

При повышенных мерах безопасности

В преддверии праздника власти Франции приняли повышенные меры безопасности в городах, в особенности в столице. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, для обеспечения порядка в период массовых торжеств в Париже мобилизованы свыше 2,5 тыс. полицейских. Префектура столичной полиции распорядилась ввести в городе несколько зон безопасности, в том числе для того, чтобы исключить возможные акции протеста "желтых жилетов": на Елисейских Полях и близлежащих улицах, у Лувра, на Трокадеро, в районах Эйфелевой башни и Дома Инвалидов. Данные меры последовали после распространения активистами движения в Facebook призывов устроить манифестацию. Некоторые уже заявили, что готовы провести митинг на Елисейских Полях, несмотря на ограничения префектуры.

Концерт у подножия Эйфелевой башни

Вечером на Марсовом поле в честь праздника будет дан большой концерт классической музыки. Участвовать в нем приглашены ведущие оперные певцы мира, среди которых, в частности, Роберто Аланья. Национальный оркестр Франции исполнит сочинения Гектора Берлиоза, Жоржа Бизе, Жака Оффенбаха, Людвига ван Бетховена, Рихарда Штрауса. Трансляцию концерта в прямом эфире будут вести телеканалы и радиостанции.

Официальную часть парижского праздника завершит традиционный 30-минутный фейерверк у Эйфелевой башни. Торжества пройдут в этот день также в Страсбурге, Лионе, Бордо и других французских городах.

День единства

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".

На Елисейских полях первые военные парады прошли еще в период Первой мировой войны. В 1916 году в параде принимали участие военные подразделения союзных с Францией стран - России, Бельгии, Великобритании.

Теги
Меркель, АнгелаБельгияВеликобританияРоссияФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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