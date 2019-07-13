Марокканские моряки спасли более 160 нелегальных африканских мигрантов

РАБАТ, 14 июля. /ТАСС/. Подразделения береговой охраны Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского побережья страны, спасли 161 нелегального мигранта. Об этом сообщает в субботу вечером информационное агентство Maghreb Arab Press со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По его информации, спасенные мигранты - главным образом выходцы из стран субсахарской Африки - намеревались добраться на надувных лодках до Европы, но столкнулись со сложностями в пути. "Все они в целости и сохранности доставлены в средиземноморские порты Марокко", - отмечается в коммюнике.

Марокко, которое от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС. По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов с территории королевства в страны Евросоюза, в 2018 году существенно возросла. Главным направлением потока мигрантов стала Испания.

Как сообщили на этой неделе в МВД Марокко, власти королевства в первой половине 2019 года предотвратили свыше 40 тысяч попыток нелегальной миграции в Европу, что на 25% больше показателя по сравнению с первым полугодием 2018 года.