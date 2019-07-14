Российские военные доставили гуманитарную помощь в населенные пункты сирийской Латакии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие из России доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов сирийской провинции Латакия. Жители поселков, расположенных вблизи одноименного города, получили продукты питания, в том числе рис, сахар, чай, консервы. Детям раздали школьные наборы.

Как рассказал журналистам глава одного из селений, мирная жизнь постепенно возвращается в местность, которая прежде часто находилась под обстрелом боевиков. "Во время войны поселок часто подвергался обстрелам. Боевики пытались занять ближайшие высоты и подойти к городу Латакии. Сейчас мирная жизнь вернулась: все меньше пустующих домов, дети ходят в школу", - рассказал он.

Жители поселков поблагодарили российских военных и обратились к ним с просьбой продолжить гуманитарные акции, поскольку население местности растет: беженцы возвращаются в свои дома и нуждаются в поддержке.