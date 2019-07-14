Борт МЧС доставил в Хабаровский край 16 дамб для защиты от паводка

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Хабаровский край бортом МЧС России доставили водоналивные дамбы для защиты от паводков. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Хабаровский край 16 комплектов водоналивных дамб. Груз поставляется в рамках выполнения постановления правительства РФ и будет передан правительству Хабаровского края для закладки в резерв материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в крае обстановка на реках стабильная", - сказали в МЧС.

Из 16 дамб можно составить одну протяженностью 100 м. Она может быть использована во время сезонного паводка для защиты населенных пунктов от подтоплений.

В МЧС отметили, что аналогичные дамбы будут в ближайшее время доставлены в Приморский край, Амурскую область и Еврейскую АО.