Мацуев и Норштейн подписали письмо в поддержку главы владимирского департамента культуры

ВЛАДИМИР, 14 июля. /ТАСС/. Российские деятели культуры и искусства направили в адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина открытое обращение в поддержку директора регионального департамента культуры Алисы Бирюковой. Подписи под документом, который имеется в распоряжении ТАСС, поставили Денис Мацуев, Юрий Норштейн, Вениамин Смехов, Наталья Солженицына и другие.

Поводом для обращения стали сообщения СМИ о возможной скорой отставке директора департамента из-за разногласий с вышестоящим руководством. В поддержку Алисы Бирюковой также выступили руководители профильных учреждений Владимирской области и пользователи социальных сетей, которые размещают посты с хештегами в ее поддержку. Ранее кадровой политикой губернатора обеспокоились Законодательное собрание и Общественная палата Владимирской области в связи с увольнениями авторитетных местных специалистов и назначениями людей из других регионов.

"До нас дошла информация о том, что есть некий конфликт, и дальнейшее пребывание Алисы на этом посту под угрозой. При этом, мы давно работаем с Алисой Михайловной, вместе провели около 10 фестивалей, я ее знаю, как блестящего профессионала, честного, креативного, работоспособного человека и чиновника в хорошем смысле этого слова, поэтому подписываюсь под всем, что содержится в этом письме", - сказал ТАСС один из подписантов письма, режиссер, член правления Союза кинематографистов России, директор "Открытого российского фестиваля анимационного кино", заслуженный работник культуры России Александр Герасимов.

Подписи под документом также поставили заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, народные артисты России, пианисты Николай Луганский и Денис Мацуев, режиссер анимационного кино, народный артист России Юрий Норштейн, президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына и другие деятели культуры и искусства.

Авторы открытого обращения, распространенного в воскресенье, отмечают, что данная ими высокая оценка деятельности Алисы Бирюковой, которая возглавила департамент культуры осенью 2018 года, а до этого работала заместителем директора ведомства, носит исключительно деловой характер. В частности, при участии Алисы Бирюковой во Владимирской области появились музыкальные фестивали, получившие известность за пределами региона - "Музыкальная экспедиция", "Танеевский", "Лето Господне", "Альма матер".

"В разные годы, в разных обстоятельствах каждый из нас имел возможность убедиться в умении А.М. Бирюковой на высоком профессиональном уровне реализовывать и поддерживать во Владимирской области культурную кооперацию с внешними инициативами всероссийского значения, среди которых Год театра, "Пасхальный фестиваль", школа "Новые имена", юбилейные торжества А.И. Солженицына, А.И. Фатьянова, ежегодный Открытый анимационный фестиваль, Всероссийский библиотечный конгресс", - говорится в обращении.

Проблемы с кадрами

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявлял о сложностях с подбором кадров в управленческую команду региона в связи с тем, что ряд специалистов были вынуждены по определенным причинам отказаться от должностей в администрации. В связи с этим глава региона назначил на некоторые должности, включая позиции вице-губернаторов и директоров департаментов, специалистов из других регионов. В команде губернатора продолжается ротация кадров, только за последний месяц в заявления об отставке написали директора департаментов природопользования, а также лесного хозяйства, с работы ушел председатель комитета по молодежной политике.