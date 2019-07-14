Специалисты не зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в Красноярске

ТАСС, 14 июля. Специалисты не зафиксировали в Красноярске высокого уровня загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров, сообщается в воскресенье на сайте краевого правительства.

"За двое суток на горячую линию Минэкологии Красноярского края поступило более ста звонков от жителей краевого центра. Люди жалуются на неприятный запах в воздухе. Инспекторы и передвижная эколаборатория оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на места вызовов. Случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воздуха не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Специалисты работают во всех районах Красноярска. В городе усилен контроль за работой предприятий, подлежащих региональному надзору, и за несанкционированными источниками выбросов. Специалисты краевого Минэкологии призывают жителей города и пригородов не сжигать отходы и мусор.

В Минэкологии Красноярского края напомнили, что в городе работает и территориальная сеть наблюдения. Она включает девять автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Все посты и экомобили оснащены современным оборудованием, которое позволяет измерять концентрации 15 загрязняющих веществ в автоматическом режиме и пяти загрязняющих веществ путем отбора проб с последующим анализом в центре мониторинга.

"Наши специалисты работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день превышений концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано. Запах, который чествуют жители города, - это результат продуктов горения", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлии Гуменюк.

В субботу пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города. Отмечалось, что эта ситуация может сохраниться несколько дней. Ранее в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора заявило о выявлении в Красноярске превышения норм содержания взвешенных частиц фракции РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра). При этом превышения гигиенических нормативов по содержанию других вредных веществ в городе не выявляли.