Художники со всей России представили работы на выставке современного искусства в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" в крымском Судаке продемонстрировали свои фотографии, картины, граффити, инсталляции и перформансы на главной выставке форума. Она состоялась в рамках завершающейся в воскресенье смены "Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим", посвященной современному искусству, сообщила пресс-служба "Тавриды".

"С 8 июля участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" работали в профессиональных тематических школах. Среди них - "Кураторство и продюсирование творческих проектов", "Теория и арт-критика", "Нецифровые медиа РОСИЗО-ГЦСИ", "Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна", "Цифровые медиа. Мультимедиа-арт", "Фотошкола Таврида", "Стрит-арт. 6 кейсов", "Современная реставрация". По итогам смены в субботу и воскресенье каждая школа продемонстрировала на главной выставке форума произведения своих выпускников: фотографии, картины, граффити, инсталляции, перформансы и другое", - говорится в сообщении.

"Я просто восхищен, мне очень понравилась молодежь, которая участвовала в разработке проектов. Интересующиеся люди, глаза горят, руки делают - хочется с ними работать и помогать. У них настолько огромные желания и амбиции, что творить с ними большое удовольствие", - цитирует пресс-служба форума члена Союза художников России Владимира Стразова.

Участниками смены стали более 400 кураторов и продюсеров художественных событий, современных художников и скульпторов, реставраторов, теоретиков и арт-критиков в возрасте от 18 до 35 лет. Также на смене традиционно подвели итоги грантового конкурса, на который было подано 82 заявки и отобрано 16 победителей, общая сумма грантов составила 6 млн рублей.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдут шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".