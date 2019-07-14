Под Архангельском впервые прошел этно-джазовый фестиваль "Сенофест"

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Этно-джазовый фестиваль "Сенофест" в воскресенье впервые прошел в музее деревянного зодчества "Малые Корелы" под Архангельском. На фестивале объединили традиционный праздник начала сенокоса с джазовыми музыкальными номерами, рассказала ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея Юлия Волова.

"Фестиваль "Сенофест" мы проводим впервые. Он объединил традиционный праздник сенокоса и музыку в стиле джаз", - сказала она.

На севере в первый день сенокоса проводились так называемые "Петровские кружания", во время них парни выбирали себе невест. Для гостей фестиваля "Петровские кружания" и другие сенокосные обряды показал фольклорно-этнографический театр "Новиця". В хороводе могли принять участие все желающие, как и в покосном обеде.

"В первый день сенокоса люди выходили нарядные на работу, вместе работали, потом вместе вскладчину устраивали покосный обед, для которого приберегали хорошие продукты, оставленные еще с поста", - пояснила собеседница агентства.

Посетителям музея предлагали чай из чаги, щи из крапивы, пирожки с ревенем и другую северную выпечку. На фестивале можно было поучиться косить косой, как обычной, так и косой-горбушей, которая представляет собой нечто среднее между прямой косой и серпом. "Косой косить трудно, задействованы все группы мышц. Косили и мужчины и женщины, хотя это больше мужская работа, но косить умели все", - отметила Волова.

Скошенную траву гости фестиваля помогли собрать в стог деревянными граблями. Грабли можно было попробовать сделать своими руками, а также связать березовый веник, научиться ткать из травы, красить травами, плести венки, делать куклу-покосницу и куклу-стригушку, и птичек из травы.

Завершился фестиваль джазовым концертом.

55-летие музея под открытым небом

В эти дни музей "Малые Корелы" отмечает 55 лет со дня создания. Это самый большой музей под открытым небом в России. Площадь экспозиции - 78 гектаров, охраняемая территория - около 140 гектаров. Созданная архитектурно-ландшафтная экспозиция из 4 секторов: Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского, объединяет 86 памятников - объектов культурного наследия России.

Перевозка памятников со всей Архангельской области в Малые Корелы началась в 1968 году. Первым экспонатом стала ветряная мельница (1744 года) из деревни Бор Холмогорского района. В этом же году в музей перевезли самый древний (XVI в.) памятник - колокольню из деревни Кулига-Дракованово Красноборского района.

Кроме памятников деревянного зодчества в музее большая коллекция предметов традиционной культуры Русского Севера. Это элементы северного народного костюма и лоскутное шитье, предметы иконописи, колокола и церковная утварь, книги кирилловского шрифта и рукописные книги, крестьянские промысловые суда, крестьянская бытовая и хозяйственная утварь и многое другое.

Фестивали и праздники

В "Малых Корелах" в течение года проходит около 20 праздников и фестивалей. Излюбленными праздниками жителей и гостей Архангельской области являются "Веселое Новогодие" и "Поморская Масленица". В 2019 году музей в первые две недели января посетили более 19 тыс. человек.

В момента открытия и до конца 2018 года посетителями "Малых Корел" стали 5 миллионов 605 тыс. человек. "Мы находимся в ожидании своего шестимиллионного гостя, - сказал ТАСС директор музея Сергей Рубцов. - Рассчитываем, что он прибудет к нам либо в новогодние праздники на рубеже 2020-2021 годов, либо на Масленицу весной 2021 года". Шестимиллионному посетителю музей готовит подарок.