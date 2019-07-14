СМИ: Константинополь отрицает, что получал деньги за предоставление автокефалии ПЦУ

АФИНЫ, 14 июля. /ТАСС/. Константинопольский патриархат заявил, что не получал деньги за предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на заявление директора бюро по печати и коммуникациям Вселенского патриархата Никоса Папахристу.

"Утверждения или информация от кого-либо о том, что Вселенский патриархат для того, чтобы выдать томос об автокефалии Православной церкви Украины, якобы требовал и получил или требует вознаграждение в любой форме - финансовое или иное, либо от политических лиц, либо от церковных, являются полностью ложными, беспочвенными и клеветническими", - говорится в заявлении.

Папахристу также утверждает, что с получением томоса новая украинская церковная организация "полностью самоуправляема и обладает абсолютной свободой управлять своими внутренними делами на основе мнения и решений ее Священного синода". Он также охарактеризовал отношения Константинополя с непризнанной другими поместными церквями ПЦУ как "отношения между церковью-матерью и дочерью".

Константинопольская дань

Ранее на этой неделе управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в передаче телеканала NewsOne заявил, что Константинопольский патриархат установил налог для каждого прихода ПЦУ. По словам митрополита, Константинопольский патриарх Варфоломей пытался устроить встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским на предмет его готовности выполнять обещания своего предшественника Петра Порошенко о передаче церковных святынь. И поскольку такая встреча не удалась, по словам Антония, представитель Варфоломея митрополит Галльский Эммануил "выставил [главе ПЦУ] Епифанию счет", при этом "наименьшая сумма налога с прихода составляет €4 тыс., а наибольшая - €20 тыс.".

Именно после этого, подчеркнул священнослужитель, глава раскольнического Киевского патриархата Филарет стал противником томоса об автокефалии.

Информацию о налогах телеканалу NewsOne подтвердили также в ПЦУ. В частности, там сообщили, что приходы ПЦУ в совокупности должны выплатить Константинополю €28 млн.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, получив в ПЦУ лишь звание почетного патриарха и пост главы Киевской епархии, стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ тот должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".

2 июля стало известно, что Киевский патриархат обратился в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации его устава.