Южнокорейские власти отказали во въезде в страну 16 россиянам

ТАСС, 15 июля. Южнокорейские власти отказали прибывшим в страну 13 июля 16 гражданам РФ во въезде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальной странице в Facebook посольства РФ в Республике Корея.

"По информации, имеющейся у консульского отдела посольства России в Республике Корея, 13 июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан, - говорится в сообщении. - При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники Иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований".

Посольство также сообщило, что все граждане РФ, которым было отказано во въезде, вернутся на родину не позднее 16 июля.

Они добавили, что продолжают следить за развитием ситуации и "в рамках своей компетенции оказывать российским гражданам содействие в скорейшем возвращении домой".