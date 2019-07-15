Хайнань при поддержке СМИ подготовит филологов для зоны свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Провинция Хайнань при содействии СМИ организует практику и профессиональную подготовку учащихся-филологов, в том числе русистов, для развития открытой в регионе зоны свободной торговли. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", для этого он заключил соглашение с Хайнаньским профессиональным институтом иностранных языков.

"С 2014 года наше учебное заведение взаимодействует с этим порталом, за пять лет нам удалось выстроить прочные дружеские отношения. Мы намерены расширить сферу сотрудничества - это касается как взаимодействия в распространении новостного контента, так и организации курсов иностранного языка, студенческой практики", - рассказал заместитель ректора института Ян Сюэцянь.

Новостная платформа и институт планируют совместно организовать профессиональную практику учащихся и готовить волонтеров со знанием иностранных языков. Как отметил главный редактор "Наньхайван" Чэнь Цзяфэнь, такое сотрудничество будет содействовать превращению Хайнаня в зону, адаптированную к задачам качественного развития и формирования свободной торговли.

Хайнаньский профессиональный институт иностранных языков был основан в 1947 году в городе Вэньчане на востоке острова. Кроме русского, в нем преподаются еще 16 языков - английский, арабский, бирманский, вьетнамский, индонезийский, испанский, итальянский, лаосский, корейский, кхмерский, малайский, немецкий, португальский, тайский, французский и японский. Учебное заведение также готовит специалистов в сфере искусства, коммерции и туризма. В институте обучаются более 5 тыс. студентов по 34 специальностям. Сотрудничество с порталом "Наньхайван" - информационным ресурсом, курируемым отделом пропаганды парткома провинции и администрацией острова при участии газеты "Хайнань жибао" - также нацелено на реализацию инициативы "Один пояс - один путь".