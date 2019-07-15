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Более 2,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Планируется привить еще более 3 млн человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 2,7 млн жителей России уже сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года. Случаи заражения клещевым боррелиозом и вирусным энцефалитом единичны, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,7 млн человек, планируется привить более 3,1 млн человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, число обращений к медикам по поводу укусов клещей в настоящее время не превышает стандартные для этого времени показатели. "Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом в 2019 году", - добавили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в большинстве регионов страны уже проводится акарицидная (противоклещевая) обработка территорий. На данный момент обработано более 160 тыс. га, а на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся такие обработки крупного и мелкого рогатого скота.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти. Клещевой боррелиоз вызывается бактериями рода Borrelia. Его первоначальные симптомы сходны с энцефалитом. При неправильном лечении, в том числе антибиотиками, заболевание может вызвать артрит, новообразования на коже, поражения печени и мозга.

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