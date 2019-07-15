Строительные площадки на Хайнане оборудуются видеокамерами с онлайн-трансляцией

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Строительные площадки на острове Хайнань будут оборудованы видеокамерами с онлайн-трансляцией для удаленного мониторинга процесса возведения объектов. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это позволит контролировать соблюдение мер безопасности, а также строительного и экологического законодательства.

По ее данным, власти провинции создали специальную платформу и приложение для мониторинга. Установка систем видеонаблюдения будет обязательной в тех случаях, когда площадь строящегося объекта превышает 10 тыс. кв. м, или при условии, что стоимость контракта превышает 25 млн юаней.

Камеры должны быть установлены на входах на объект, в зоне обработки материалов, а также непосредственно на строительной площадке. При этом к системе наблюдения также предъявлен ряд требований: на площадках обработки материалов и строительства должна работать по меньшей мере одна поворотная камера с изменением направления обзора.

За ведение строительства без систем видеонаблюдения, а также их ненадлежащую установку или функционирование власти могут вынести предупреждение исполнителю проекта. В случае, если исполнитель проигнорирует требование властей, ему может быть вынесено повторное предупреждение, а также предложено остановить работы до устранения соответствующих недостатков.