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Лето 2019 года в Токио стало самым пасмурным за последние 30 лет

По данным метеорологов, за минувшие две недели в Токио зафиксировали всего три полноценных солнечных часа

ТОКИО, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Лето 2019 года в Токио стало самым пасмурным за последние тридцать лет. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление Японии. 

По данным метеорологов, за минувшие две недели в столице Японии были зафиксированы всего три полноценных солнечных часа. В последний раз такая пасмурная погода наблюдалась в Токио в 1988 году. В течение предстоящей недели синоптики не прогнозируют перемен.

С начала июня в Токио стоит пасмурная и прохладная для этого времени года погода, температура установилась в районе 22 градусов Цельсия. В 2018 году, для сравнения, в это же время температура воздуха в столице Японии поднималась до 35 градусов.

Такая погодная аномалия, как опасаются экологи, может негативно сказаться на объемах урожая возделываемых в столичном регионе сельскохозяйственных культур.

 

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