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Спасатели нашли потерявшегося в Приэльбрусье альпиниста

Он отказался от медицинской помощи

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели в Кабардино-Балкарии нашли потерявшегося на горе Пик Кахиани (Центральный Кавказ, Северный отрог вершины Донгузорун) альпиниста, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели МЧС России сопроводили заблудившегося альпиниста до поляны Азау, где [он] от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении. В поисковой операции участвовали трое спасателей, также была задействована одна единица техники.

Накануне сообщалось, что в Эльбрусском районе на горе Пик Кахиани (высота 3500 м) заблудился альпинист.

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РоссияКабардино-Балкария
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