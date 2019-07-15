Омбудсмен Армении и уполномоченный по правам человека в РФ обсудили дело сестер Хачатурян

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Защитник прав человека Армении Арман Татоян и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудили уголовное дело, возбужденное против сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе омбудсмена страны.

"Татоян и Москалькова обсудили вопросы, связанные с обеспечением прав сестер Хачатурян. Стороны договорились о передаче армянской стороной соответствующей информации о деле Хачатурян, с учетом общественного резонанса данного дела в республике, а также беспокойства правозащитников, чтобы Москалькова в рамках своих полномочий, принимая во внимание другие аспекты дела, предприняла соответствующие шаги", - говорится в сообщении пресс-службы.

8 июля в Армении около 100 человек организовали марш в поддержку сестер Хачатурян.

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.

В июне СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян. Им вменяется пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Следствие по делу пока не окончено.