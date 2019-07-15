Эксперты ОНФ выступают против законопроекта о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что законопроект о возвращении курилок в аэропорты, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, противоречит государственной политике в области ограничения курения табака. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Эксперты ОНФ выступили против законопроекта, разрешающего курилки в аэропортах, который создает угрозу государственной политике по ограничению табакокурения. Как отмечают представители ОНФ, вентиляция, фильтрация воздуха и выделение специальных помещений для курения неэффективны", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов Народного фронта, появление курительных комнат будет способствовать повышению уровня потребления табака. "Кроме того, организация курилок не помогает решить проблему курения в туалетах, поскольку такие нарушения были повсеместными еще до демонтирования курительных комнат в аэропортах. Исследования, наоборот, показывают, что нарушений почти в пять раз больше в тех аэропортах, где курилки разрешены", - пояснили в пресс-службе.

По словам эксперта ОНФ, сопредседателя Российской антитабачной коалиции Дарьи Халтуриной, крупнейшие международные аэропорты - "аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне - не имеют курительных комнат". "Проблема зависимости курильщиков решается продажей никотиновых пластырей. Проблема с запрещенным курением в туалетах решается установкой датчиков дыма и вынесением места курения на улицу", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что первое чтение законопроекта о возвращении запрещенных в 2014 году курилок в аэропорты планировалось провести 11 июля. Однако Госдума на пленарном заседании не успела его рассмотреть, первое чтение было перенесено.