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Москалькова в Киеве обсудит с Денисовой защиту прав граждан России и Украины

Стороны также затронут вопрос продолжения диалога между правозащитными институтами двух стран

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудит в Киеве с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой вопросы взаимной защиты прав граждан и диалог между правозащитными институтами. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Москальковой.

В сообщении напоминается, что 15 июля российский уполномоченный прибыла в Киев, чтобы поддержать руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на судебном заседании.

"В рамках визита в Киев запланирована также встреча российского омбудсмена с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Татьяна Москалькова обсудит с украинской коллегой вопросы защиты российских граждан на Украине и украинцев в России, а также продолжение диалога между правозащитными институтами двух стран", - указывается на сайте.

Встреча Москальковой с Денисовой состоится сегодня в 12:00 в офисе украинского омбудсмена, сообщают украинские СМИ.

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УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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