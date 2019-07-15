В Подмосковье обнаружили незаконный мусорный полигон

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Ногинском районе Московской области незаконный мусорный полигон, где ежедневно разгружалось около 150 автомобилей с мусором. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, сумма ущерба составила более 280 млн. рублей.

"Сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной организации полигона твердых бытовых и коммунальных отходов вблизи деревни Вишняково Ногинского района Московской области. Установлено, что полигон находился на муниципальной земле, арендованной коммерческой организацией под рекультивацию песчаного карьера. Однако злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли складирование и захоронение отходов IV класса опасности. Ежедневно на его территории разгружалось около 150 автомашин-мусоровозов. Природной среде причинен ущерб на сумму свыше 285 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"), а двое подозреваемых в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

"На территории полигона, а также в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам, проведены обыски. Обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также карьерная техника, используемая для приема и транспортировки отходов на указанном объекте - погрузчик, экскаватор, каток, шесть самосвалов. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности", - заключила Волк.

В новость были внесены изменения (12:20 мск) — добавлены 3-й и 4-й абзацы.