Матвиенко: конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты для молодежи

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Конкурс управленцев "Лидеры России" охватил всю страну и создает эффективные социальные лифты. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на молодежном форуме "Территория смыслов", который проходит Подмосковье.

"В государстве делается много для поддержки талантливой молодежи и подготовки условий для ее профессионального роста. Есть замечательный проект "Лидеры России", который охватил всю нашу страну и создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи", - сказала Матвиенко.

По ее словам, самореализации молодежи также помогают различные гранты, специальные образовательные программы и форумы, проходящие во многих регионах страны.

"Государство хочет подчеркнуть, что вы востребованы, вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны", - отметила Матвиенко, обращаясь к участникам форума. По ее словам, необходимо "создавать условия, чтобы каждый мог самореализоваться, каждый мог раскрывать свой талант и способности, необходимо, чтобы эти способности были востребованы в собственной стране".

Конкурс

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек из 68 стран подали заявки для регистрации. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей" в Московской области. В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".