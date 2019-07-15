Глава Мосгоризбиркома готов встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов готов встретиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы в понедельник в здании столичной комиссии на Моховой. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Понедельник - рабочий день, все, кто хочет прийти, я в всех приму. Полдня прошло, никто не приходил <…> Придут - я их [кандидатов] (Соболь, Митрохин, Жданов - прим. ТАСС) приму. В 15:00 мск", - сказал Горбунов.

Он добавил, что акция протеста независимых кандидатов в Мосгордуму, несанционированный митинг 14 июля, - это "шантаж и провокация, а не публичная политика".

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.