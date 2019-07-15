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Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на территории Украины россиянах

Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на территории Украины россиянах.

Минтруд предложил освобождать от работы на один день для диспансеризации
Инициатива предполагает, что такой день будут раз в год получать работники старше 40 лет
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