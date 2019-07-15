В Москве в подвале Центрального дома художника найдено около 10 кг гильз

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 10 кг оружейных гильз найдены в подвале Центрального дома художника на Крымском Валу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При осмотре подвального помещения Центрального дома художника обнаружено около 10 кг оружейных гильз, которые были завернуты в мешок", - сказал собеседник агентства, уточнив, что гильзы нашли в минувшую пятницу, однако известно об этом стало только сейчас.

По словам источника, находку обнаружил сотрудник службы безопасности ЦДХ.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кому могли принадлежать гильзы и как они оказались в подвале музея.