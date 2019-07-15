Минобрнауки намерено повысить качество подготовки кадров по интеллектуальной деятельности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число специалистов в области управления интеллектуальной собственностью, которых в настоящее время готовят в российских вузах, достаточно для закрытия потребностей рынка, однако, необходимо повысить качество и квалификацию их подготовки. Об этом сообщил в понедельник первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, выступая в Совете Федерации.

На заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде в понедельник руководитель Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что одна из главных проблем в сфере патентования в России - недостаток специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

"Нужно подумать о том, как качество специалистов в области управления интеллектуальной собственностью улучшить <...> Важно усиливать и развивать компетенцию и квалификацию выпускников, они должны соответствовать современным профстандартам, и крайне важно развивать практикоориентированное обучение. И в рамках научно-образовательных центров (НОЦ), и в рамках других мероприятий наших нацпроектов "Наука" и "Образование" мы будем этим заниматься", - сказал замминистра на заседании совета.

По его данным, в области управления интеллектуальной собственностью министерством распределено среди вузов более 52,2 тыс. бюджетных мест для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.

"Наш анализ показывает, что эта цифра удовлетворяет потребности и регионов, и организаций, работающих в данной сфере", - пояснил Трубников.