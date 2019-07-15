В кабмине Германии рассказали о здоровье Меркель во время визита в Париж

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с журналистами в Париже в воскресенье прерывисто дышала из-за того, что ей пришлось быстро подниматься по лестнице, чтобы своевременно предстать перед прессой. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ответ на соответствующую просьбу представителей СМИ.

"Канцлер очень быстро поднималась по лестницам, чтобы своевременно успеть к ожидающим ее наверху журналистам, и затем непосредственно сделала заявление", - объяснил Зайберт. "Здесь вообще нет ничего особенного, о чем нужно сообщать, и вообще нет повода для спекуляций", - добавил он.

Меркель делала заявление перед прессой о своем участии в мероприятиях по случаю Национального праздника Франции 14 июля. Многие журналисты заметили, что она тяжело и прерывисто дышала. Некоторые не исключили, что это могло быть связано с состоянием ее здоровья. После встречи с представителями СМИ у нее был запланирован совместный обед с президентом Эмманюэлем Макроном.

10 июля канцлер в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Впервые подобное произошло с главой кабмина 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. 27 июня аналогичная история с Меркель произошла во ходе приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.