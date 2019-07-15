Беглов поручил активизировать работу по ликвидации стихийных свалок в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании с членами городского правительства в Смольном в понедельник поручил активизировать работу по ликвидации стихийных свалок.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Поступает очень много обращений, которые касаются стихийных свалок. Я часто езжу по районам и вижу, что у нас огромное количество свалок, которые раздражают жителей, и потом есть соответствующие санитарные установки. На сегодняшний день это вызывает вопросы и беспокойство, поэтому надо на это обратить самое жесткое внимание, разобраться", - сказал Беглов.

Как сообщил журналистам вице-губернатор Николай Бондаренко, в этом году в городе выявлено около 500 свалок.

"Свалки есть от нескольких "кубов" до нескольких миллионов кубометров мусора, и таких около 10 больших свалок, по которым идет отдельная работа. По ним сначала выполняется проект ликвидации, а потом выполняется непосредственно работа. Например, в 2018 году было выявлено 1183 свалки, ликвидировано - 1143 свалки, площадь ликвидированных свалочных масс составила более 300 гектаров", - сказал он.

Бондаренко добавил, что проектом городского бюджета на три года выделено около 1 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Он отметил, что постоянно ведется работа по выявлению свалок и профилактике появления новых. Совместно с администрациями районов определяются проблемные адреса, которые по договоренности с полицией включают в маршруты патрулирования территории.