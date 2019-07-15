В ООН призвали увеличить финансирование борьбы с лихорадкой Эбола в ДР Конго

ЖЕНЕВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Финансирование операции по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) следует увеличить, поскольку только так можно положить конец эпидемии, продолжающейся уже двенадцатый месяц. Об этом заявил в понедельник в Женеве заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Выступая на совещании высокого уровня, посвященном борьбе с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), он напомнил, что на борьбу с эпидемией 2014-2015 годы в Западной Африке было выделено более $2 млрд. "То, что мы имеем сейчас в ДРК, это лишь небольшая часть этой суммы", - сказал Лоукок. Поблагодарив спонсоров за выделенные на настоящий момент средства, о подчеркнул, что "требуется гораздо больше".

Заместитель генсекретаря ООН пояснил, что план противодействия БВВЭ на предстоящие полгода необходимо профинансировать на "гораздо более высоком уровне", чем предыдущие. Лоукок не назвал суммы, которая необходима для финансирования плана, сообщив, что он будет опубликован "в ближайшее время".

По состоянию на 14 июля, в ДРК зарегистрировано 2489 случаев болезни, в том числе 1665 с летальным исходом. Выздоровели 698 человек, остальные находятся на излечении. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля прошлого года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали Министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.