Около 15 тыс. артефактов золотоордынского периода передали музею в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Около 15 тыс. артефактов, среди которых фрагменты архитектурного декора медресе, гончарные изделия и находки, относящиеся к первой половине XIV, передали музею города Старый Крым, на территории которого располагалась столица Крымского улуса Золотой орды, сообщили журналистам в пресс-службе зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека.

"В Старом Крыму состоялась знаковая передача около 15 тыс. средневековых артефактов на баланс ГБУ РК "Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия". Я рад, что найденные уникальные предметы золотоордынского периода останутся на полуострове, где они были в обиходе сотни лет назад", - приводятся в сообщении слова Бальбека.

Среди переданных находок фрагменты архитектурного декора медресе Индже бек хатун, построенного в 1333 году, могильные камни с надписями, керамические водопроводные трубы, гончарные изделия.

Как уточнил ТАСС заведующий музеем города Старый Крым Расим Кадыров, экспонаты переданы Старокрымской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, которая проводит раскопки более 40 лет.

"Это накопленный материал за весь период работы экспедиции. Ранее часть предметов бесхозно лежала во дворах, либо была вмонтирована в чьи-то заборы", - рассказал Кадыров.

По его словам, раскопки археологов продолжаются и сейчас в средневековом городище Солхат [ныне город Старый Крым], который был столицей Крымского юрта Золотой Орды. Город находился на перекрестке Великого шелкового пути, где останавливались караваны купцов, здесь были развиты ремесла. Среди находок ранее были и клады.