Союз журналистов России призвал власти Украины освободить Вышинского

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал власти Украины снять с главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского все обвинения и освободить его. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

"Пожалуй, все внимание журналистской общественности России, Украины, да и большей части зарубежной аудитории было приковано к судебному процессу в Киеве. Возлагалось на решение суда очень много надежд, в очередной раз, к сожалению, мы получили подтверждение того, что данный процесс является политически абсолютно ангажированным. Перенос слушания дела на 19 июля - подтверждение тому, что судебные власти Украины на данный момент абсолютно не понимают, как выходить из этой запутанной ситуации, из ситуации, в которой более года человек находится в заключении по надуманным политическим обвинениям, - сказал он. - Мы, а я имею в виду наше журналистское сообщество России, здравые силы на Украине, международную общественность, мы будем делать все, чтобы Кирилл Вышинский был освобожден".

"Повторяем в очередной раз, Кирилл Вышинский является узником совести, обвинения в его адрес являются абсурдными. Вышинский должен быть свободен!" - подчеркнул Шафир.

В понедельник Подольский районный суд Киева на очередном заседании не стал рассматривать дело Вышинского и перенес слушания на 19 июля. Такое решение было принято "в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу". Ожидалось, что суд смягчит меру пресечения Вышинскому, отпустив его из-под стражи. Его срок ареста истекает 22 июля, до этого времени судьи должны принять новое решение о мере пресечения журналисту, иначе он будет освобожден.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Обвинительный акт зачитан Вышинскому на заседании Подольского районного суда Киева 10 июня, обвиняемый не признал вину ни по одному из пунктов. Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения может быть применен только арест.