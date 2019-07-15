Первый в СКФО центр добровольчества создадут в Северной Осетии в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июля. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий появится в Северной Осетии в 2020 году благодаря президентскому гранту. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Осетинском региональном отделении Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский Студенческий корпус спасателей", реализующем проект.

"Благодаря созданию в 2020 году первого на Северном Кавказе ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий студенты-спасатели смогут совершенствовать теоретические и практические навыки. Он также станет центром притяжения всего направления волонтерства в ЧС в СКФО", - сказал собеседник агентства.

Сумма гранта составила более 5,3 млн рублей. Центр оснастят необходимым оборудованием и снаряжением. Профессиональные спасатели, сотрудники МЧС России и пожарной охраны будут обучать и тренировать добровольцев-студентов, которые затем продолжат эту работу уже в формате уроков и тренингов для детей школьного возраста и всех желающих.

В ресурсном центре школьники и студенты смогут бесплатно пройти курсы по первой помощи и психологической поддержке. В рамках работы центра будут проводиться и выездные автономные учебно-тренировочные сборы и соревнования на 40-60 человек.

Организаторы планируют выработать и внедрить комплекс мероприятий, который позволит на регулярной основе на базе центра проводить учебные сборы и обмен опытом между добровольцами из разных регионов СКФО. По их словам, несмотря на то, что республики Северного Кавказа находятся близко друг к другу, у студентов-спасателей нет своей собственной базы, где можно было бы разместить добровольцев из других регионов и где хватило бы ресурсов провести совместные тренировки или учения. Эта проблема должна разрешиться с появлением центра.