Прощание с режиссером МДТ Олегом Дмитриевым пройдет в Петербурге 17 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Малый драматический театр - Театр Европы простится со своим режиссером и актером Олегом Дмитриевым 17 июля. Об этом сообщается на сайте театра.

"Прощание с Олегом Дмитриевым состоится в Малом драматическом театре 17 июля. С 12:00 до 14:00 пройдет гражданская панихида", - говорится в сообщении.

Олег Дмитриев ушел из жизни в 49 лет. Он был одним из самых творчески активных учеников художественного руководителя МДТ народного артиста России Льва Додина, помогал ему в работе над новыми спектаклями.

"Вся его разнообразная и разноплановая работа была отмечена стремлением к совершенству, безукоризненности стиля. Ни лишней строчки, ни помарочки, ни одного выпирающего из строки слога. Ни одной фальшивой ноты. За это его уважали и, надеемся, еще долго будут уважать. А любили за то, что порядочный человек, друг и хранитель основ театра", - говорится в сообщении.

В понедельник в театре отменен спектакль в "Бесплодных усилиях любви", в котором Олег Дмитриев исполнял роль графа Бойе.