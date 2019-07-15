Пожар на объекте из списка ЮНЕСКО во Франции мог произойти из-за салюта в честь 14 июля

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Пожар, повредивший крышу на башне Инквизиции в средневековой крепости французского Каркассона, произошел в ночь на понедельник во время запуска фейерверка, организованного властями по случаю Национального праздника 14 июля. Об этом сообщил агентству AFP глава Центра национальных монументов Франции Филипп Белаваль.

По предварительным данным, небольшая ракета или горящий пироэлемент могли попасть под своды деревянной конструкции, которая последний раз частично обновлялась в XIX веке. Белаваль отметил, что деревянная крыша башни не сгорела целиком и дежурившие в замке пожарные смогли быстро потушить ее, однако ущерб, который был нанесен "стабильности и прочности" конструкции огнем и водой, еще предстоит установить. "Будет начато расследование, которое определит точные причины [возгорания]", - заявил он.

За последние восемь лет уже второй раз пожар в этой крепости происходит во время праздничного салюта. В 2011 году огонь повредил крышу Епископской башни, и тогда в качестве причины возгорания был назван взрыв одной из ракет, запущенных в ходе шоу. "Власти города и префектура должны убедиться, что условия удовлетворяют требованиям безопасности и нужно ли пересмотреть определенные аспекты [связанные с праздничными пиротехническими представлениями]", - заявил Белаваль.

Крепость Каркассона, называемая также Сите, расположена в одноименном городе в департаменте Од на юге Франции. Она считается одним из наиболее сохранившихся средневековых архитектурных ансамблей в Европе и с 1997 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Старинный город окружен двойной крепостной стеной общей протяженностью около 3 км, которая имеет 52 башни. Ее история уходит корнями в глубь веков: первые укрепления были построены еще в III-IV веках до нашей эры и с тех пор они постоянно совершенствовались и расширялись. К XIX веку крепость пришла в упадок и власти было приняли решение снести оставшиеся руины однако под давлением общественности решили провести масштабную реконструкцию, руководить которой поручили известному архитектору и реставратору Эжену Виолле-лё-Дюку.