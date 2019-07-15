Первые дети из пострадавших районов Иркутской области прибыли на отдых в "Орленок"

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" в Краснодарском крае в понедельник принял 153 ребенка из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, сообщила пресс-служба центра.

Ранее сообщалось, что отдых в "Орленке" детям из семей из зон подтопления в Иркутской области организовали компании "Аэрофлот" и "Сбербанк".

"Сегодня в Центр прибыли первые 153 ребенка. Дети разместились в четырех детских лагерях: "Стремительный", "Штормовой", "Солнечный" и "Солнышко". В течение смены они станут участниками авторской образовательной программы "Мосты дружбы", смогут пообщаться со своими сверстниками из всех регионов России и разных стран мира, заняться творчеством и спортом, накупаться в море и позагорать", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с детьми будут работать квалифицированные педагоги и психологи "Орленка", прошедшие дополнительную профессиональную подготовку. Еще 100 детей из Иркутской области приедут в Центр на отдых 19 июля.

Всероссийский детский центр "Орленок" расположен в Туапсинском районе Краснодарского края на берегу Черного моря. Территория "Орленка" более 300 га, летом одновременно в лагерях могут находиться 3,5 тыс. детей.

Паводок в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей.

За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.