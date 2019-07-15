В Подмосковье началась подготовка волонтеров к празднованию 75-летия Победы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Старт подготовки волонтеров, которые будут участвовать в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы и будущему Году памяти и славы, состоялся на международной смене Волонтеров Победы в рамках форума "Я - гражданин Подмосковья".

"Сегодня на форуме началась подготовка Волонтеров Победы к празднованию 75-летия Победы", - сказал руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на открытии смены.

Он напомнил, что 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что 2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы. "В соответствии с этим указом в течение месяца правительству поручается представить на утверждение план мероприятий. И очень хорошо, что в разработке этого плана принимают участие не только министерства, ведомства и руководство регионов, но и молодежь, которая увлечена темой сохранения исторической памяти", - добавил Новиков.

По его словам, эта тема становится все более актуальной, так как "возникают разные попытки переписать историю, дезавуировать значимость и главенствующую роль подвига советского народа в Великой Отечественной войне".

Новиков подчеркнул, что в сохранении исторической памяти должны участвовать не только ветераны, но и молодежь.

Вклад каждого

В свою очередь, руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что у каждого участника будет возможность "внести свой вклад в празднование Года памяти и славы, придумать что-то, что будет интересно каждому волонтеру Победы и каждому гражданину России". "Это глобальная цель проведения нашего форума", - подчеркнула она.

Кроме того, Амельченкова поблагодарила Волонтеров Победы за работу по сохранению исторической памяти, которую они проводят. Также она рассказала о том, что около 130 активистов движения приняли участие в оказании помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области и поблагодарила их за участие.

О форуме

Встреча Волонтеров Победы проходит в рамках международной смены форума "Я - гражданин Подмосковья". В мероприятии принимают участие около двух тысяч добровольцев со всей России и 28 иностранных государств, в том числе Китая, Нидерландов, Сирии, Беларуси, Украины и Турции.

Как пояснили в пресс-службе движения, ключевой задачей мероприятия является создание единого стандарта подготовки волонтеров. Он будет включать блок, посвященный истории Великой Отечественной войны, а также принципам работы с ветеранами и различными организациями при подготовки мероприятий, посвященных Дню Победы и Году памяти и славы.

Московский областной молодежный форум "Я - гражданин Подмосковья" открылся 11 июля на территории Волоколамского городского округа. На мероприятии организовано 5 смен, посвященных творчеству, волонтерскому движению, парламентаризму, предпринимательству, профессиональному образованию. Форум пройдет до 31 июля.