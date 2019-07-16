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Причиной блэкаута в Нью-Йорке были повреждение кабеля и отказ реле

13 июля более 50 тыс. жителей города остались без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Крупное отключение электроэнергии в Нью-Йорке в минувшую субботу было вызвано повреждением распределительного кабеля и отказом основной и запасной релейной защиты. Это предварительное заключение изложено в сообщении, размещенном в понедельник на сайте энергетической компании Con Edison, отвечающей за электроснабжение мегаполиса.

"Инспекция оборудования и предварительный анализ данных за последние 40 часов указывают на то, что система релейной защиты на подстанции, расположенной на 65-й улице, сработала не так, как рассчитывалось. Эта система с запасом рассчитана на обеспечение высокого уровня надежности. В данном случае основная и резервная релейные системы не изолировали поврежденный распределительный кабель на 64-й улице и West End Avenue", - уточнила компания.

Вечером 13 июля более 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии. Мэр Билл де Блазио в эфире телеканала CNN объяснил случившееся исключительно техническими неполадками. Градоначальник был вынужден срочно вернуться в Нью-Йорк из штата Айова, где он проводил мероприятие в рамках своей предвыборной президентской кампании. По данным телеканала NBC, причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции.

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