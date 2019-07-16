Parisien: полиция расследует факт массовой закупки соляной кислоты близ Парижа

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Полиция департамента Эсон (к юго-востоку от Парижа) начала расследование в связи с подозрительными массовыми закупками неизвестными лицами соляной кислоты. Об этом сообщила во вторник газета Le Parisien.

Согласно ее данным, это химическое вещество может использоваться как для изготовления зажигательной смеси, так и взрывных устройств. В департаменте Эсон в хозяйственных магазинах в минувшие субботу и воскресенье были скуплены большие объемы этой кислоты. Также, по сведениям Le Parisien, в департаменте Эсон в минувшее воскресенье полицейские патрули в городе Этамп уже были атакованы с использованием бутылок как с зажигательной жидкостью, так и кислотой - какой именно, в настоящее время уточняется.

Именно после этих нападений прокуратура департамента инициировала расследование. Ранее владельцы нескольких крупных хозяйственных магазинов, расположенные в зоне радиусом 40 км, проинформировали полицию, что почти все запасы соляной кислоты у них были быстро раскуплены. Как сообщили газете в прокуратуре департамента, там считают "вызывающими обеспокоенность" подобные закупки опасного вещества.

В настоящее время следователи изучают видеозаписи, сделанные камерами в магазинах. Также анализируются использованные покупателями средства платежа, выявляются автомобили, на которых покупатели могли приехать в магазин, их маршруты. Следователи просматривают содержание социальных сетей, пытаясь обнаружить там какой-либо призыв к насильственным действиям с использованием химических веществ.