Супруга Ярошенко рассказала о состоянии здоровья летчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Состояние отбывающего наказание в США россиянина Константина Ярошенко не улучшается, летчик обратился к начальнику тюрьмы с просьбой о новом медицинском обследовании. Об этом ТАСС сообщила супруга летчика Виктория Ярошенко.

"[Предыдущее] обследование показало, что и с печенью все нормально, и с желудком, но состояние лучше не становится, и он [Ярошенко] написал о том, чтобы его дообследовали и выяснили причины болезни желудка", - рассказала супруга летчика. По ее словам, ответа от начальника тюрьмы, к которому обратился Ярошенко, пока не последовало.

Кроме того, россиянин продолжает испытывать боли при ходьбе. Врачи диагностировали артрит, добавила она. "Он запрашивает... чтобы обследование провели, может, какие-то таблетки выписали от артрита, какие-то обезболивающие пить, потому что боли страшные", - добавила жена Ярошенко.

По словам супруги, Ярошенко также сообщает о тяжелых условиях содержания. "Жарко, 100 человек в камере, говорит, дышать нечем", - рассказала Виктория.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращалась к генеральному прокурору США с просьбой передать заключенного в Россию, учитывая "прогрессирующее ухудшение его здоровья". Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону варианты обмена Ярошенко, но не получила отклика от американской стороны. Рябков добавил, что РФ призывает Соединенные Штаты решить ситуацию с обменом заключенными, включая Ярошенко.