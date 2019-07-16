Мотузная вернулась в Россию для участия в судебном заседании по моральному вреду

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Барнаульская студентка Мария Мотузная, которая обвинялась в размещении в социальных сетях мемов с подписями, содержащими признаки возбуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере, планирует приехать в Барнаул, чтобы участвовать в заседании суда по делу о компенсации ей морального вреда. Об этом ТАСС сообщил во вторник ее адвокат Алексей Бушмаков.

Ранее сообщалось, что Мотузная подала в суд иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей к Минфину РФ, так как в такой ситуации отвечает казна РФ. В частности, девушке повредила подача подписки о невыезде практически на девять месяцев, из-за чего она не смогла поехать работать в Китай, ей были ограничены операции по кредитным картам, в квартире проходили обыски, ее мать вызывали в качестве свидетеля, что заставило ее сильно переживать за дочь. Вся ситуация привела к нервному срыву у девушки.

"17 июля у нее будет судебное заседание в Центральном районном суде Барнаула, и туда она, видимо, сходит все-таки, но это мы еще не обсуждали. Это суд по реабилитации - нужно получит компенсацию за уголовное преследование. Это второе заседание, прошло только предварительное, и сейчас будет основное - она на него и прилетела", - сказал Бушмаков.

По данным адвоката, пока Мотузная находится в Санкт-Петербурге. Обсуждалось, что девушка останется там жить. Ранее сообщалось, что девушка уехала в Европу и долгое время находилась там - в розыск ее не объявляли.

Уголовное дело было возбуждено весной 2018 года по обвинению в экстремизме (статья 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) из-за публикации мемов. История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о заведенном в отношении нее деле в социальных сетях. После нескольких заседаний суда дело было возвращено на доследование. Позднее уголовное дело было прекращено, Мотузная исключена из перечня экстремистов, прокуратура Индустриального района города Барнаула принесла ей извинения.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.