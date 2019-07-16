Трутнев призвал уволить главу района в Забайкалье, уехавшего в отпуск во время пожаров

ЧИТА, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во вторник во время совещания в Чите призвал отправить в отставку главу Ононского района Забайкальского края Ятура Танхаева, который во время весенних пожаров ушел в отпуск, передает корреспондент ТАСС с совещания.

"Господин Танхаев, глава Ононского района, просто уехал в отпуск. Александр Михайлович (Осипов, врио губернатора Забайкальского края), у меня к вам просьба: не надо господину Танхаеву из этого отпуска возвращаться, пусть он дальше отдыхает, пишет заявление и заканчивает срок. Так работать нельзя: люди в беде, а он помахал им и уехал в отпуск. Надо искать нового главу района", - сказал Трутнев на совещании по вопросу ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле в Забайкалье.

Полпред также обратил внимание на плохую работу и.о. вице-премьера края Виктора Паздникова и главы регионального Минсельхоза Дениса Бочкарева.

Трутнев также призвал власти Забайкальского края соблюдать сроки ликвидации последствий пожаров.

"Поручение президента вообще надо выполнять неукоснительно. Что касается поручений, связанных с ликвидацией последствий ЧС, когда от оперативности и качества нашей работы зависит то, как людям дальше жить, я хочу подчеркнуть - никаких сдвижек сроков приниматься не будет. Те числа, которые отражены в указе [президента РФ], они должны быть соблюдены", - сказал он.

Указом президента РФ от 26 апреля 2019 года правительству России совместно с правительством Забайкальского края поручено обеспечить до 15 октября 2019 года "восстановление энергетических объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, инфраструктуры чабанских стоянок, расположенных в районах природных пожаров на территории Забайкальского края".

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 25 апреля провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Глава государства поручил оперативно подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

В новость внесены изменения (12:15 мск) - добавлен комментарий Трутнева.