Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами. Сложная многоэтапная операция, занявшая в общей сложности почти 50 часов, как сообщает газета The Guardian, проводилась в одной из ведущих детских больниц Лондона. В ней принимали участие более 100 специалистов из разных областей, включая профессиональных врачей и биоинженеров.

Двухлетние сестры Сафа и Марва из города Чарсадда провинции Хайбер-Пахтунхва родились со сросшимися черепами и общими кровеносными сосудами. Как указывает издание, программа по разъединению близняшек стартовала в конце прошлого года и проводилась в несколько этапов. Первая операция состоялась в октябре 2018 года, когда малышкам было всего по 19 месяцев. Вторая прошла спустя два месяца, и только в феврале после семи часов работы медикам удалось окончательно разделить сестер.

Для того, чтобы все прошло гладко, хирурги прибегли к технологии виртуальной реальности. Они, по данным The Guardian, сконструировали точную копию черепа девочек, которая позволила медикам наглядно увидеть его сложное строение, а также расположение мозга и кровеносных сосудов. Врачи также использовали 3D-печать для создания специальных инструментов, которые помогали им работать более точно. Сначала специалистам предстояло разделить сложную сеть кровеносных сосудов, проходивших через сросшиеся части черепов Сафы и Марвы.

В ходе первой операции, пишет газета, хирурги успешно разъединили артериальные связи. На втором этапе медики приступили к сложнейшей процедуре по разделению вен, во время которой у Сафы началось сильное кровотечение, и врачи стали всерьез опасаться за жизнь юных пациенток. Девочка выжила, но перенесла инсульт. По этой причине эксперты не могут точно сказать, как данный случай скажется на ее дальнейшей жизни.

В ходе заключительного этапа в феврале врачи занимались воссозданием округлой формы головы у пациенток, используя остатки их общего трубчатого черепа. Тем не менее, объявить о полном успешном окончании программы хирурги решились только сейчас.

"Мы в долгу перед этой больницей и ее персоналом и хотели бы поблагодарить их за все, что они сделали", - подчеркнула мать девочек Зайнаб Биби. Газета отмечает, что близняшки были выписаны из больницы 1 июля и в настоящее время проживают в Лондоне вместе с мамой, дедушкой и дядей. Отец малышек умер от сердечного приступа еще до их рождения. В рамках реабилитации сестренки проходят курс ежедневной физиотерапии.